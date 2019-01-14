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Кабмін укладе новий контракт з
"Нафтогазом", який...

Кабмін укладе новий контракт з "Нафтогазом", який...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 14:38

Кабмін укладе новий контракт з "Нафтогазом", який...

Пропонуємо до обговорення:
Контракт з правлінням НАК "Нафтогаз України" припинить свою дію з 22 березня 2019 року, після чого буде укладено новий, що передбачатиме нові "нормальні" зарплати для керівництва компанії.

Дивися повний текст Кабмін укладе новий контракт з \"Нафтогазом\", який передбачає \"нормальні\" зарплати.
R2
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Предвыборная компания в действии
nalim
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 14:49

Что есть "конкретные успехи"? Вознаграждение и было выплачено за "конкретные успехи"
Moimir
 
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Размер выплаченных нескольким пацанам бонусов в 2018-м составляет 1 млрд 200 млн гривен (Коболев, Витренко и еще пара менее публичных фамилий).

И что, их теперь можно напугать уменьшением зарплаты на 15-20% от текущих уровней в 300-700 тыс грн? :mrgreen:

На каких недоразвитых рассчитан этот пиар Гройсмана?

Поздно пить Боржоми - основные суммы все равно УЖЕ получены и выведены за границу. И заплатил за это украинский потребитель газа, а не Газпром.

Сегодня единственный реальный способ вернуть украденное - это арестовать получателей незаслуженной выгоды и назначить соответствующие суммы залогов. Но кто ж это будет делать - пчелы против меда (с)
zРадио
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