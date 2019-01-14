Кабмін укладе новий контракт з "Нафтогазом", який...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
lapay написав:премії виписані законно, у відповідності до законодавства, а змінити закон,
Каким законодательством?
Про наглядову раду "Нафтогазу", більшість в якій іноземці, які і виплатили премію згідно міжнародних бізнесових правил.
Приведите ХОТЬ ОДИН ПРИМЕР из международной практики, когда по итогу судебного решения бонусировали КОММЕРЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА корпорации!
Я еще могу себе представить поощрение руководителя юридического блока, или блока корп. управления, или всего состава руководителей в случае, если корпорация занимается непосредственно юридической практикой.
Но чтобы коммерческого директора нефтегазовой компании, да и СЕО тоже - это нонсенс. У данных должностей другие KPI!
Тем более, что юридической защитой занималась не юридическая служба Нефтегаза, а нанятые на 3 млн евро консультанты!
В чем вы правы (вероятнее всего), так это в том, что никого из причастных посадить не удастся.
Что ни говори, а "реформа" государственной коррупции этой команде власти точно удалась - в чемоданах ничего носить уже не нужно, все официально. Тут тебе и Глава Набсовета иностранец, и МЭРТ/Глава Кабмина не причем, и бонусы заходили официально на банковский счет и с него же уходили за границу (вряд ли Коболев и Витренко забыли получить персональные лицензии НБУ? )
Ну а то, что ни копейки с Газпрома по судебному решению не взыскано, то такое. Пусть это будет проблемой "паслидовников" - бонусы уже все равно потрачены
zРадио написав:Ну а то, что ни копейки с Газпрома по судебному решению не взыскано, то такое. Пусть это будет проблемой "паслидовников" - бонусы уже все равно потрачены
Ну, не треба. Бонуси виплатили за спожитий і неоплачений газ, а не за віртуальний борг - тут все чесно.
zРадио написав:Тем более, что юридической защитой занималась не юридическая служба Нефтегаза, а нанятые на 3 млн евро консультанты!
Погоджусь - треба було Яценюка преміювати, який не платив за газ в 2014 році. Тим не менш, прибуток за спожитий безкоштовний газ отриман, а іншим за таке виплачують набагато більший відсоток: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249336410
Дане рішення прийнято з метою визначення порядку отримання державними виконавцями винагороди та встановлення розміру основної винагороди приватного виконавця відповідно до частини другої статті 14, частини третьої статті 31 Закону України "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів". Постанова передбачає, що у разі фактичного виконання (повного або часткового) виконавчого документа майнового характеру державним виконавцям виплачується винагорода, розмір якої встановлюється у відсотковому відношенні до стягнутої з боржника суми або вартості майна боржника, переданого стягувачу за виконавчим документом (2 відсотки - державному виконавцю, на виконанні у якого перебував виконавчий документ, 0,5 - керівнику органу державної виконавчої служби та його заступникам, яким безпосередньо підпорядкований державний виконавець). За виконання виконавчого документа немайнового характеру державний виконавець отримує винагороду в розмірі однієї мінімальної заробітної плати, якщо боржником за виконавчим документом є фізична особа, та двох мінімальних заробітних плат, якщо боржником за виконавчим документом є юридична особа. Розмір основної винагороди приватного виконавця складає 10 відсотків від стягнутої з боржника суми або вартості майна боржника, переданого стягувачу за виконавчим документом, а за виконання виконавчого документа немайнового характеру - дві мінімальні заробітні плати, якщо боржником за виконавчим документом є фізична особа, та чотири мінімальні заробітні плати, якщо боржником за виконавчим документом є юридична особа. Постанова Уряду забезпечить належну мотивацію державних та приватних виконавців, що сприятиме ефективній роботі органів державної виконавчої служби та приватних виконавців, своєчасності та повноті виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб).
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...