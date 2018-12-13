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Суд Кіпру заарештував
майно Фірташа - ЗМІ

Суд Кіпру заарештував майно Фірташа - ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 14:42

Суд Кіпру заарештував майно Фірташа - ЗМІ

Пропонуємо до обговорення:
Активи українського бізнесмена заарештували для забезпечення за позовом ВТБ.

Дивися повний текст Суд Кіпру заарештував майно Фірташа - ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 14:42

Димаса решили совсем вытряхнуть.
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