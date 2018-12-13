Активи українського бізнесмена заарештували для забезпечення за позовом ВТБ.
Дивися повний текст Суд Кіпру заарештував майно Фірташа - ЗМІ.
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Додано: Сер 16 січ, 2019 14:42
Суд Кіпру заарештував майно Фірташа - ЗМІ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Суд Кіпру заарештував майно Фірташа - ЗМІ.
Додано: Чет 17 січ, 2019 01:22
Вообще то фирташ аредовал у государства "Крымский титан".
В свете этого, похоже на, через кипрский суд, легализацию предприятия.
Какой может быть иск российского банка ВТБ, которому задолжали две структуры бизнесмена – ЧАО «Юкрейниан Кемикал Продактс» и ООО «Титановые инвестиции»? Банки рф не имеют права кредитовать украинские предприятия, только через укр.дочек.
ООО «Титановые инвестиции» - незаконно-действующее на территории Украины предприятие, зарегистрированное в рф и имеющее крымскую регистрацию.
Только за одно это фирташ давно должен сесть надолго и с конфискацией. И спасает его только связь с сегодняшней властью, его "любыми друзями".
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