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НБУ назвав три основні зовнішні
ризики для України в...

НБУ назвав три основні зовнішні ризики для України в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 14:44

НБУ назвав три основні зовнішні ризики для України в...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється в Програмі дій Національного банку на 2019 рік.

Дивися повний текст НБУ назвав три основні зовнішні ризики для України в 2019 році.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 14:44

Не хватает 4-го риска: чрезмерные аппетиты чиновников.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 17:48

а как это они определили, что будет именно "усиление внешней военной агрессии против Украины", - денег под это больше выделяется, так это не показатель, или наши войска изо дня в день продвигались на 1км, а будут продвигать на 100м, как, как это?
Cactus
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 17:49

А побег "банды па-новому" на камазах налички они не учитывают?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Форумчанин року
 
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