Про це повідомляється в Програмі дій Національного банку на 2019 рік.
Дивися повний текст НБУ назвав три основні зовнішні ризики для України в 2019 році.
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Додано: Сер 16 січ, 2019 14:44
НБУ назвав три основні зовнішні ризики для України в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ назвав три основні зовнішні ризики для України в 2019 році.
Додано: Сер 16 січ, 2019 17:48
а как это они определили, что будет именно "усиление внешней военной агрессии против Украины", - денег под это больше выделяется, так это не показатель, или наши войска изо дня в день продвигались на 1км, а будут продвигать на 100м, как, как это?
Додано: Сер 16 січ, 2019 17:49
А побег "банды па-новому" на камазах налички они не учитывают?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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