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Україна вже 1150 днів живе без
російського газу - Прем'єр

Україна вже 1150 днів живе без російського газу - Прем'єр
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 15:06

Україна вже 1150 днів живе без російського газу - Прем'єр

Пропонуємо до обговорення:
Про це на засіданні уряду сказав Прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Дивися повний текст Україна вже 1150 днів живе без російського газу - Прем'єр.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 15:06

Неужели кто-то верит в этот бред. Или если в обратную сторону качаешь, то газ уже не российский?
nalim
 
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