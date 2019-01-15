Про це на засіданні уряду сказав Прем'єр-міністр Володимир Гройсман.
Дивися повний текст Україна вже 1150 днів живе без російського газу - Прем'єр.
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Додано: Сер 16 січ, 2019 15:06
Україна вже 1150 днів живе без російського газу - Прем'єр
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна вже 1150 днів живе без російського газу - Прем'єр.
Додано: Сер 16 січ, 2019 15:06
Неужели кто-то верит в этот бред. Или если в обратную сторону качаешь, то газ уже не российский?
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