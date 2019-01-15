Про це на засіданні уряду сказав Прем'єр-міністр Володимир Гройсман.
Дивися повний текст Україна вже 1150 днів живе без російського газу - Прем'єр.
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Додано: Сер 16 січ, 2019 15:06
Україна вже 1150 днів живе без російського газу - Прем'єр
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна вже 1150 днів живе без російського газу - Прем'єр.
Додано: Сер 16 січ, 2019 15:06
Неужели кто-то верит в этот бред. Или если в обратную сторону качаешь, то газ уже не российский?
Додано: Сер 16 січ, 2019 15:48
Учёт поступающего на Украину газа осуществляется на 9 ГИС и двух пунктах измерения газа: — в РФ:
«Суджа» (Курская обл.)
«Валуйки» (Белгородская обл.)
«Писаревка»
«Сохрановка» (Ростовская обл.)
Так может здесь кто то хочет заплатить за лугандонодаунецких потребителей. Типа как они платят за питьевую воду.
Додано: Сер 16 січ, 2019 16:08
Додано: Сер 16 січ, 2019 16:20
Премьер втирает какую-то дичь.
Впрочем, ничего нового
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 16 січ, 2019 16:35
Re: Україна вже 1150 днів живе без російського газу - Прем'є
АмЕльян - гипертульский его что ли укусил?
Не - они его наверно по ж/д в аМельяносвких цистернах со скоростью 250 км час возить будут..)))
Для диферсификации поставок у пана амЕльяна для пана премьера есть вариант перевозок в неопланах. Говорят даже медкомиссия его одобрила)).
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