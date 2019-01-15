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Україна вже 1150 днів живе без
російського газу - Прем'єр

Україна вже 1150 днів живе без російського газу - Прем'єр
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 15:06

Україна вже 1150 днів живе без російського газу - Прем'єр

Пропонуємо до обговорення:
Про це на засіданні уряду сказав Прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Дивися повний текст Україна вже 1150 днів живе без російського газу - Прем'єр.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 15:06

Неужели кто-то верит в этот бред. Или если в обратную сторону качаешь, то газ уже не российский?
nalim
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 15:48

Учёт поступающего на Украину газа осуществляется на 9 ГИС и двух пунктах измерения газа: — в РФ:

«Суджа» (Курская обл.)
«Валуйки» (Белгородская обл.)
«Писаревка»
«Сохрановка» (Ростовская обл.)
Так может здесь кто то хочет заплатить за лугандонодаунецких потребителей. Типа как они платят за питьевую воду.
veberr06
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 16:08

  nalim написав:Неужели кто-то верит в этот бред. Или если в обратную сторону качаешь, то газ уже не российский?

Его даже в обратную сторону не качают. Реверс виртуальный, только по документам.
valme
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 16:20

Премьер втирает какую-то дичь.
Впрочем, ничего нового :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 16:35

Re: Україна вже 1150 днів живе без російського газу - Прем'є

  Вкладчик1234 написав:Премьер втирает какую-то дичь.

АмЕльян - гипертульский его что ли укусил?
  valme написав:Его даже в обратную сторону не качают.

Не - они его наверно по ж/д в аМельяносвких цистернах со скоростью 250 км час возить будут..)))
Для диферсификации поставок у пана амЕльяна для пана премьера есть вариант перевозок в неопланах. Говорят даже медкомиссия его одобрила)).
Джон
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 18:14

А чо это эти г@ндоны газ в каплях меняют? Или по привычке? У бухариков только такие единицы измерения!
straponesa
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 18:19

Слабо задвинул. Нужно было на полном серьезе заявить, что, уже пол-года как, по слезной просьбе Пу сами экспортируем газ в Рашку, чтобы избиратель проникся
antey1969
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