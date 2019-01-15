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Україна вже 1150 днів живе без російського газу - Прем'єр
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 16 січ, 2019 21:25
lapay написав: zРадио написав:
Ну не анекдот, скажите?! И эти черти еще круглые даты отмечают - 100 дней, 500 дней, 1000 дней...
Так і ви скоро будете відмічати, якщо потоки побудують.
Причому виключно на дешевому вітчизняному.
А ви ні, пане? Ви з канадчини, чи звідкіля самі будете?
Мене тубрує доля транзиту через ГТС не меньше, ніж вас, бо коли Газпром зможе обходитися без українскої труби, "Прикрути" буде таке, що мало не здасться
Дефіцит буде складати щонайменше 8 млрд кубів щорічно... Це більше, ніж населення споживає з квітня по жовтень включно...
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Додано: Сер 16 січ, 2019 21:31
lapay
Ви маєте на увазі посадити Коболева, Вітренка і всю УРА КОМПАНІЮ КМ. Кормити їх виключно горохом щоб побільше газу було вітчизняного??
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Додано: Сер 16 січ, 2019 21:39
zРадио написав:
Дефіцит буде складати щонайменше 8 млрд кубів щорічно... Це більше, ніж населення споживає з квітня по жовтень включно...
Я ж про це і кажу. От чого Янукович не зупинив ПП1, адже найліпший друг був у Путіна? Тому готуйтесь, і не кажіть, що вас не попереджали, в тому числі і про ціни в платіжках.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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