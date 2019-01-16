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Україна вже 1150 днів живе без російського газу - Прем'єр
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 16 січ, 2019 21:25
lapay написав: zРадио написав:
Ну не анекдот, скажите?! И эти черти еще круглые даты отмечают - 100 дней, 500 дней, 1000 дней...
Так і ви скоро будете відмічати, якщо потоки побудують.
Причому виключно на дешевому вітчизняному.
А ви ні, пане? Ви з канадчини, чи звідкіля самі будете?
Мене тубрує доля транзиту через ГТС не меньше, ніж вас, бо коли Газпром зможе обходитися без українскої труби, "Прикрути" буде таке, що мало не здасться
Дефіцит буде складати щонайменше 8 млрд кубів щорічно... Це більше, ніж населення споживає з квітня по жовтень включно...
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Додано: Сер 16 січ, 2019 21:31
lapay
Ви маєте на увазі посадити Коболева, Вітренка і всю УРА КОМПАНІЮ КМ. Кормити їх виключно горохом щоб побільше газу було вітчизняного??
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Додано: Сер 16 січ, 2019 21:39
zРадио написав:
Дефіцит буде складати щонайменше 8 млрд кубів щорічно... Це більше, ніж населення споживає з квітня по жовтень включно...
Я ж про це і кажу. От чого Янукович не зупинив ПП1, адже найліпший друг був у Путіна? Тому готуйтесь, і не кажіть, що вас не попереджали, в тому числі і про ціни в платіжках.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Сер 16 січ, 2019 21:57
lapay написав: zРадио написав:
Дефіцит буде складати щонайменше 8 млрд кубів щорічно... Це більше, ніж населення споживає з квітня по жовтень включно...
От чого Янукович не зупинив ПП1, адже найліпший друг був у Путіна?
Да как бы - нет. Окурок с ЮВТ язык находил быстрее, чем с Яныком. Последнего сами майдановцы и толкнули к путину в объятия - кто ж с властью захочет расставаться...
Поэтому после появления радикального элемента на майдане - да, путин - лучший друг Яныка. Но до этого - точно нет. Янык сам инициировал движение в сторону ЕС. Никто его к этому не принуждал!
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Додано: Сер 16 січ, 2019 22:10
zРадио написав:
Да как бы - нет. Окурок с ЮВТ язык находил быстрее, чем с Яныком. Последнего сами майдановцы и толкнули к путину в объятия - кто ж с властью захочет расставаться...
Поэтому после появления радикального элемента на майдане - да, путин - лучший друг Яныка. Но до этого - точно нет. Янык сам инициировал движение в сторону ЕС. Никто его к этому не принуждал!
Да пофігу, хай навіть Медведчук буде - потоки все одно будуть будувати, тому що у Путі бзик на всю голову.
Якщо американці не заблокують - буде повна незалежність, про яку тут так тріщать ватоботи.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Сер 16 січ, 2019 22:54
zРадио написав:
Поэтому после появления радикального элемента на майдане - да, путин - лучший друг Яныка. Но до этого - точно нет. Янык сам инициировал движение в сторону ЕС. Никто его к этому не принуждал!
Опять полная ерунда. Официальная сдача интересов Украины началась с подписания харьковских соглашений сразу после прихода к власти в 2010. Вся их прозападная риторика - и то очень избирательная - игра на публику, для легковерных дурачков, не умеющих следить за руками. Это изначально была пророссийская партия и осталась ею до сих пор пусть под другими названиями.
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Додано: Сер 16 січ, 2019 23:11
zРадио
Часто говорят на ток-шоу, что если бы сейчас действовали газовые соглашения от Тимошенко, то мы бы покупали газ сегодня гораздо дешевле, чем сейчас, даже без прибыли словацких прокладок. Это правда ? Я как бы не встречал опровержения этим утверждениям.
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