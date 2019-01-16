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Україна вже 1150 днів живе без
російського газу - Прем'єр

Україна вже 1150 днів живе без російського газу - Прем'єр
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 21:25

  lapay написав:
  zРадио написав:Ну не анекдот, скажите?! И эти черти еще круглые даты отмечают - 100 дней, 500 дней, 1000 дней... :mrgreen:

Так і ви скоро будете відмічати, якщо потоки побудують.
Причому виключно на дешевому вітчизняному. :)


А ви ні, пане? Ви з канадчини, чи звідкіля самі будете? :mrgreen:

Мене тубрує доля транзиту через ГТС не меньше, ніж вас, бо коли Газпром зможе обходитися без українскої труби, "Прикрути" буде таке, що мало не здасться :cry: Дефіцит буде складати щонайменше 8 млрд кубів щорічно... Це більше, ніж населення споживає з квітня по жовтень включно...
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 21:31

lapay
Ви маєте на увазі посадити Коболева, Вітренка і всю УРА КОМПАНІЮ КМ. Кормити їх виключно горохом щоб побільше газу було вітчизняного??
Дикий не Дикий
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 21:39

Re: Україна вже 1150 днів живе без російського газу - Прем'є

  zРадио написав:Дефіцит буде складати щонайменше 8 млрд кубів щорічно... Це більше, ніж населення споживає з квітня по жовтень включно...

Я ж про це і кажу. От чого Янукович не зупинив ПП1, адже найліпший друг був у Путіна? Тому готуйтесь, і не кажіть, що вас не попереджали, в тому числі і про ціни в платіжках. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 21:57

  lapay написав:
  zРадио написав:Дефіцит буде складати щонайменше 8 млрд кубів щорічно... Це більше, ніж населення споживає з квітня по жовтень включно...

От чого Янукович не зупинив ПП1, адже найліпший друг був у Путіна?


Да как бы - нет. Окурок с ЮВТ язык находил быстрее, чем с Яныком. Последнего сами майдановцы и толкнули к путину в объятия - кто ж с властью захочет расставаться...

Поэтому после появления радикального элемента на майдане - да, путин - лучший друг Яныка. Но до этого - точно нет. Янык сам инициировал движение в сторону ЕС. Никто его к этому не принуждал!
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 22:10

Re: Україна вже 1150 днів живе без російського газу - Прем'є

  zРадио написав:Да как бы - нет. Окурок с ЮВТ язык находил быстрее, чем с Яныком. Последнего сами майдановцы и толкнули к путину в объятия - кто ж с властью захочет расставаться...

Поэтому после появления радикального элемента на майдане - да, путин - лучший друг Яныка. Но до этого - точно нет. Янык сам инициировал движение в сторону ЕС. Никто его к этому не принуждал!

Да пофігу, хай навіть Медведчук буде - потоки все одно будуть будувати, тому що у Путі бзик на всю голову.
Якщо американці не заблокують - буде повна незалежність, про яку тут так тріщать ватоботи. :)
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 22:54

  zРадио написав:Поэтому после появления радикального элемента на майдане - да, путин - лучший друг Яныка. Но до этого - точно нет. Янык сам инициировал движение в сторону ЕС. Никто его к этому не принуждал!


Опять полная ерунда. Официальная сдача интересов Украины началась с подписания харьковских соглашений сразу после прихода к власти в 2010. Вся их прозападная риторика - и то очень избирательная - игра на публику, для легковерных дурачков, не умеющих следить за руками. Это изначально была пророссийская партия и осталась ею до сих пор пусть под другими названиями.
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 23:11

zРадио

Часто говорят на ток-шоу, что если бы сейчас действовали газовые соглашения от Тимошенко, то мы бы покупали газ сегодня гораздо дешевле, чем сейчас, даже без прибыли словацких прокладок. Это правда ? Я как бы не встречал опровержения этим утверждениям.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 23:32

Вы понимаете насколько тупыми считает олигарх Гройсман народ Украины, что вот так открыто врёт?)
Около 1150 дней ты врешь как дышишь...
priem_metalla86
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 23:59

  Surfer написав:
  zРадио написав:Поэтому после появления радикального элемента на майдане - да, путин - лучший друг Яныка. Но до этого - точно нет. Янык сам инициировал движение в сторону ЕС. Никто его к этому не принуждал!


Опять полная ерунда. Официальная сдача интересов Украины началась с подписания харьковских соглашений сразу после прихода к власти в 2010. Вся их прозападная риторика - и то очень избирательная - игра на публику, для легковерных дурачков, не умеющих следить за руками. Это изначально была пророссийская партия и осталась ею до сих пор пусть под другими названиями.


В ПР разные силы были, в том числе проевропейские. Ключевым пророссийским элементом был Азаров, а люди с деньгами, типа Ахметова, думали (в итоге - просчитались), что будут торговать с россией, но при этом станут частью Западного мира и получат капитализацию с такими же высокими мультипликаторами, как Чехия и Польша.

Подтверждением этому является (среди прочего) корпоративная стратегия СКМ - стратегия приобретения активов в Восточной Европе и даже США.

Проевропейская группа в ПР приставила к Яныку западных консультантов, преимущественно из McKinsey, с помощью которых был подготовлен манипулятивный (потому что не учитывал российскую агрессию, хотя она была очевидной) анализ выгод подписания Соглашения об Ассоциации.

На этом анализе Яныком и было принято стратегическое решение о европейской интеграции. Еще в 2011-м году! Надумал повременить с подписанием он уже по факту начала торговой войны путиным летом 2013-го.

Теперь возвращаясь к Харьковским соглашениям - ну во-первых, газовый контакт был реально плохой (мы с вами это уже обсуждали, ваша позиция мне известна, и тем не менее я остаюсь на своей), и рычагов его улучшения было не так уж много. Я тоже не поддерживаю сдачу ЧФ, но объективно, за это должны отвечать Кравчук и Кучма - тогда нужно было гнать их, когда россия занималась Чечней!

После известной мюнхенской речи путина в 2007-м и их действий в Грузии в 2008-м выставить флот из Севастополя было НУ НЕРЕАЛЬНО!

И я уверяю вас - если бы в 2010-м в Харькове не было подписано соглашений о продлении их пребывания, мы бы получили атаку на Крым еще раньше марта 2014-го
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 00:00

  freeze написав:zРадио

Часто говорят на ток-шоу, что если бы сейчас действовали газовые соглашения от Тимошенко, то мы бы покупали газ сегодня гораздо дешевле, чем сейчас, даже без прибыли словацких прокладок. Это правда ? Я как бы не встречал опровержения этим утверждениям.


Хм... А это интересно будет посчитать. Сделаю как-нибудь на досуге и выложу в газовой ветке. Быстрого ответа, увы, нет
zРадио
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