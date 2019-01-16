Україна вже 1150 днів живе без російського газу - Прем'єр

Додано: Сер 16 січ, 2019 23:59

Surfer написав: zРадио написав: Поэтому после появления радикального элемента на майдане - да, путин - лучший друг Яныка. Но до этого - точно нет. Янык сам инициировал движение в сторону ЕС. Никто его к этому не принуждал! Поэтому после появления радикального элемента на майдане - да, путин - лучший друг Яныка. Но до этого - точно нет. Янык сам инициировал движение в сторону ЕС. Никто его к этому не принуждал!



Опять полная ерунда. Официальная сдача интересов Украины началась с подписания харьковских соглашений сразу после прихода к власти в 2010. Вся их прозападная риторика - и то очень избирательная - игра на публику, для легковерных дурачков, не умеющих следить за руками. Это изначально была пророссийская партия и осталась ею до сих пор пусть под другими названиями. Опять полная ерунда. Официальная сдача интересов Украины началась с подписания харьковских соглашений сразу после прихода к власти в 2010. Вся их прозападная риторика - и то очень избирательная - игра на публику, для легковерных дурачков, не умеющих следить за руками. Это изначально была пророссийская партия и осталась ею до сих пор пусть под другими названиями.

В ПР разные силы были, в том числе проевропейские. Ключевым пророссийским элементом был Азаров, а люди с деньгами, типа Ахметова, думали (в итоге - просчитались), что будут торговать с россией, но при этом станут частью Западного мира и получат капитализацию с такими же высокими мультипликаторами, как Чехия и Польша.Подтверждением этому является (среди прочего) корпоративная стратегия СКМ - стратегия приобретения активов в Восточной Европе и даже США.Проевропейская группа в ПР приставила к Яныку западных консультантов, преимущественно из McKinsey, с помощью которых был подготовлен манипулятивный (потому что не учитывал российскую агрессию, хотя она была очевидной) анализ выгод подписания Соглашения об Ассоциации.На этом анализе Яныком и было принято стратегическое решение о европейской интеграции. Еще в 2011-м году! Надумал повременить с подписанием он уже по факту начала торговой войны путиным летом 2013-го.Теперь возвращаясь к Харьковским соглашениям - ну во-первых, газовый контакт был реально плохой (мы с вами это уже обсуждали, ваша позиция мне известна, и тем не менее я остаюсь на своей), и рычагов его улучшения было не так уж много. Я тоже не поддерживаю сдачу ЧФ, но объективно, за это должны отвечать Кравчук и Кучма - тогда нужно было гнать их, когда россия занималась Чечней!После известной мюнхенской речи путина в 2007-м и их действий в Грузии в 2008-м выставить флот из Севастополя было НУ НЕРЕАЛЬНО!И я уверяю вас - если бы в 2010-м в Харькове не было подписано соглашений о продлении их пребывания, мы бы получили атаку на Крым еще раньше марта 2014-го