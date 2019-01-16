|
|
Україна вже 1150 днів живе без російського газу - Прем'єр
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 17 січ, 2019 00:07
Если он верит,что газ который мы покупаем не российский,то он просто туп.а если знает и врет,то мерзавец.
-
Tabak
-
-
- Повідомлень: 163
- З нами з: 02.12.16
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 52 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 січ, 2019 00:22
Это мне напомнило борьбу россии с зададными продуктами.когда им приходилось закупать белорусские апельсины,бананы криветки.
-
Tabak
-
-
- Повідомлень: 163
- З нами з: 02.12.16
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 52 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор