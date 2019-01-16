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Україна вже 1150 днів живе без
російського газу - Прем'єр

Україна вже 1150 днів живе без російського газу - Прем'єр
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 00:07

Если он верит,что газ который мы покупаем не российский,то он просто туп.а если знает и врет,то мерзавец.
Tabak
 
Повідомлень: 163
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 00:22

Это мне напомнило борьбу россии с зададными продуктами.когда им приходилось закупать белорусские апельсины,бананы криветки.
Tabak
 
Повідомлень: 163
З нами з: 02.12.16
Подякував: 22 раз.
Подякували: 52 раз.
 
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  #<123
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