Україна вже 1150 днів живе без російського газу - Прем'єр
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 17 січ, 2019 00:07
Если он верит,что газ который мы покупаем не российский,то он просто туп.а если знает и врет,то мерзавец.
Tabak
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Додано: Чет 17 січ, 2019 00:22
Это мне напомнило борьбу россии с зададными продуктами.когда им приходилось закупать белорусские апельсины,бананы криветки.
Tabak
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Додано: Чет 17 січ, 2019 01:37
Tabak написав:
Если он верит,что газ который мы покупаем не российский,то он просто туп.а если знает и врет,то мерзавец.
Или же у него свой путь. Два путя
считает, что женился...
https://perexilandia.net/tvorchestvo/na ... -dva-putya
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