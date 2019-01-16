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Україна вже 1150 днів живе без
російського газу - Прем'єр

Україна вже 1150 днів живе без російського газу - Прем'єр
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 00:22

Это мне напомнило борьбу россии с зададными продуктами.когда им приходилось закупать белорусские апельсины,бананы криветки.
Tabak
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 01:37

  Tabak написав:Если он верит,что газ который мы покупаем не российский,то он просто туп.а если знает и врет,то мерзавец.


Или же у него свой путь. Два путя :mrgreen:

считает, что женился... :lol:
https://perexilandia.net/tvorchestvo/na ... -dva-putya
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 10:38

Re: Україна вже 1150 днів живе без російського газу - Прем'є

  zРадио написав:Мене тубрує доля транзиту через ГТС не меньше, ніж вас, бо коли Газпром зможе обходитися без українскої труби, "Прикрути" буде таке, що мало не здасться Дефіцит буде складати щонайменше 8 млрд кубів щорічно... Це більше, ніж населення споживає з квітня по жовтень включно...


Ну, в 2020-ом этого не будет точно. Да и если транзит будет снижаться, то это будет происходить весьма постепенно. К тому же, надо учитывать, что доля собственной добычи газа в Европе снижается, а покупка у Газпрома растет. Т.е. шансы сохранить транзит все же есть.
Аудитор
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 10:51

Re: т.е.

  Аудитор написав:шансы сохранить транзит все же есть.

Важен не сам транзит, как таковой. А безубыточный транзит. Позволяющий плддерживать работоспособность газовых труб.
Поэтому РФ и говорит о готовности качать газ. Мяч на украинской стороне. А сможем ли мы это обеспечить?..
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 10:56

Re: Україна вже 1150 днів живе без російського газу - Прем'є

  sal написав:Поэтому РФ и говорит о готовности качать газ. Мяч на украинской стороне. А сможем ли мы это обеспечить?..

Я цю фразу з методички читаю вже не вперше. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 11:04

Re: lapay

  lapay написав:методички читаю вже не вперше

Приобретенные знания еще не гарантируют того, что Вы будете расти и развиваться, главное — умение их применить.
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 11:41

  Tabak написав:Это мне напомнило борьбу россии с зададными продуктами.когда им приходилось закупать белорусские апельсины,бананы криветки.

Извините, но Вы очень плохо информированы - западных бананов НЕ СУЩЕСТВУЕТ В ПРИРОДЕ, испанские апельсины у нас отродясь не продавались (дороговато) - все больше Магриб или Ближний Восток. Насчет креветок - за происхождение не скажу, но НЕ БЕЛАРУСЬ - точно. А вот польские яблоки (под маркой сезонные) точно продаются во всех гиперах, хотя и их все настойчивее теснит продукция с Юга России, которой до 14-го года в продаже не было.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 11:46

Re: к словам

  Волгарь написав:плохо информированы - западных бананов НЕ СУЩЕСТВУЕТ В ПРИРОДЕ, испанские апельсины у нас отродясь не продавались (дороговато) - все больше Магриб или Ближний Восток. Насчет креветок - за происхождение не скажу, но НЕ БЕЛАРУСЬ - точно. А вот польские яблоки (под маркой сезонные) точно продаются во всех гиперах, хотя и их все настойчивее теснит продукция с Юга России

Не придирайтесь. Смысл понятен.
Есть ВПН для обхода блокировок. И есть другие страны для обхода санкций. И даже газовые трубы, в которых в рос.газ домешивается европейский аромат.
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 12:02

Улыбнуло, наше правительство уже побежало заключать новый контракт!!! Этот заканчивается в конце этого года.
сова
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 12:12

  lapay написав:
  sal написав:Поэтому РФ и говорит о готовности качать газ. Мяч на украинской стороне. А сможем ли мы это обеспечить?..

Я цю фразу з методички читаю вже не вперше. :)

А зачем вы читаете методички? Бросайте вы это глупое занятие!
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
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