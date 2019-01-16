Україна вже 1150 днів живе без російського газу - Прем'єр
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zРадио написав:Мене тубрує доля транзиту через ГТС не меньше, ніж вас, бо коли Газпром зможе обходитися без українскої труби, "Прикрути" буде таке, що мало не здасться Дефіцит буде складати щонайменше 8 млрд кубів щорічно... Це більше, ніж населення споживає з квітня по жовтень включно...
Ну, в 2020-ом этого не будет точно. Да и если транзит будет снижаться, то это будет происходить весьма постепенно. К тому же, надо учитывать, что доля собственной добычи газа в Европе снижается, а покупка у Газпрома растет. Т.е. шансы сохранить транзит все же есть.
Аудитор написав:шансы сохранить транзит все же есть.
Важен не сам транзит, как таковой. А безубыточный транзит. Позволяющий плддерживать работоспособность газовых труб. Поэтому РФ и говорит о готовности качать газ. Мяч на украинской стороне. А сможем ли мы это обеспечить?..
Tabak написав:Это мне напомнило борьбу россии с зададными продуктами.когда им приходилось закупать белорусские апельсины,бананы криветки.
Извините, но Вы очень плохо информированы - западных бананов НЕ СУЩЕСТВУЕТ В ПРИРОДЕ, испанские апельсины у нас отродясь не продавались (дороговато) - все больше Магриб или Ближний Восток. Насчет креветок - за происхождение не скажу, но НЕ БЕЛАРУСЬ - точно. А вот польские яблоки (под маркой сезонные) точно продаются во всех гиперах, хотя и их все настойчивее теснит продукция с Юга России, которой до 14-го года в продаже не было.
Волгарь написав:плохо информированы - западных бананов НЕ СУЩЕСТВУЕТ В ПРИРОДЕ, испанские апельсины у нас отродясь не продавались (дороговато) - все больше Магриб или Ближний Восток. Насчет креветок - за происхождение не скажу, но НЕ БЕЛАРУСЬ - точно. А вот польские яблоки (под маркой сезонные) точно продаются во всех гиперах, хотя и их все настойчивее теснит продукция с Юга России
Не придирайтесь. Смысл понятен. Есть ВПН для обхода блокировок. И есть другие страны для обхода санкций. И даже газовые трубы, в которых в рос.газ домешивается европейский аромат.