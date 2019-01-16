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Україна вже 1150 днів живе без
російського газу - Прем'єр

Україна вже 1150 днів живе без російського газу - Прем'єр
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 15:47

Re: Україна вже 1150 днів живе без російського газу - Прем'є

Интересно в какой еще стране мира 25 млн. человек могут смиренно наблюдать, как их обворовывают, причем делают это каждый день?
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