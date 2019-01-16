Україна вже 1150 днів живе без російського газу - Прем'єр

|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 17 січ, 2019 15:47
Re: Україна вже 1150 днів живе без російського газу - Прем'є
Интересно в какой еще стране мира 25 млн. человек могут смиренно наблюдать, как их обворовывают, причем делают это каждый день?
Black Jack - White Business
Додано: Чет 17 січ, 2019 16:45
Шансы есть, но инфраструктура ГТС огромна, а в дополнение еще и изношена. На поддержание операций денег нужно будет все больше и больше (даже если объемы транзита будут снижаться).
И может сложиться ситуация, когда выручка уменьшится до, или даже ниже расходов на поддержку
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 17 січ, 2019 16:46, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 17 січ, 2019 16:45
Конечно же сможем, если и далее будем покупать российский газ с оплатой транзита у европейских поставщиков. Т. е. российский газ, приобретаемый Украиной, сначала идет транзитом по украинской трубе в Европу. А затем, с оплатой транзита, заложенной в себестоимость, покупается у европейской компании. коболев и компашка имеет двойной профит с транзита, - его оплату Газпромом и населением, конечного потребителя.
Платежки за декабрьский газ уже все получили?
Для тех, у кого нет счетчиков, цены выросли в три раза
за счет трехкратного увеличения норм потребления.
Додано: Чет 17 січ, 2019 16:54
Re: Україна вже 1150 днів живе без російського газу - Прем'є
Дурню не пишіть. Газпром платить за транзит, якого не має, бо "словацький" газ ніхто туди-сюди не ганяє. А от споживачі (промисловість, а не населення) так, дійсно платять за віртуальний транзит з Дюсельдорфу.
Газ внутрішнього видобутку дешевше імпортного десь на гривню за куб.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 17 січ, 2019 17:39
Какого импортного - российского,норвежского,катарского и где, у скважины или у потребителя?
В игноре Kart, Sommer
Зараз переглядають цей форум: ceba, Дваждыдвашник і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|