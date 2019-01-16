RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна вже 1150 днів живе без
російського газу - Прем'єр

Україна вже 1150 днів живе без російського газу - Прем'єр
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 15:47

Re: Україна вже 1150 днів живе без російського газу - Прем'є

Интересно в какой еще стране мира 25 млн. человек могут смиренно наблюдать, как их обворовывают, причем делают это каждый день?
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7122
З нами з: 03.11.08
Подякував: 404 раз.
Подякували: 1054 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 16:45

  Аудитор написав:
  zРадио написав:Мене тубрує доля транзиту через ГТС не меньше, ніж вас, бо коли Газпром зможе обходитися без українскої труби, "Прикрути" буде таке, що мало не здасться Дефіцит буде складати щонайменше 8 млрд кубів щорічно... Це більше, ніж населення споживає з квітня по жовтень включно...


Ну, в 2020-ом этого не будет точно. Да и если транзит будет снижаться, то это будет происходить весьма постепенно. К тому же, надо учитывать, что доля собственной добычи газа в Европе снижается, а покупка у Газпрома растет. Т.е. шансы сохранить транзит все же есть.


Шансы есть, но инфраструктура ГТС огромна, а в дополнение еще и изношена. На поддержание операций денег нужно будет все больше и больше (даже если объемы транзита будут снижаться).

И может сложиться ситуация, когда выручка уменьшится до, или даже ниже расходов на поддержку
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 17 січ, 2019 16:46, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1004
З нами з: 02.05.18
Подякував: 101 раз.
Подякували: 742 раз.
 
Профіль
2
2
2
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 16:45

  sal написав:
  Аудитор написав:шансы сохранить транзит все же есть.

Важен не сам транзит, как таковой. А безубыточный транзит. Позволяющий плддерживать работоспособность газовых труб.
Поэтому РФ и говорит о готовности качать газ. Мяч на украинской стороне. А сможем ли мы это обеспечить?..

Конечно же сможем, если и далее будем покупать российский газ с оплатой транзита у европейских поставщиков. Т. е. российский газ, приобретаемый Украиной, сначала идет транзитом по украинской трубе в Европу. А затем, с оплатой транзита, заложенной в себестоимость, покупается у европейской компании. коболев и компашка имеет двойной профит с транзита, - его оплату Газпромом и населением, конечного потребителя.

Платежки за декабрьский газ уже все получили?

https://energy.kyivgaz.ua/novini/122-zm ... -gazu.html

Для тех, у кого нет счетчиков, цены выросли в три раза :!: :twisted:
за счет трехкратного увеличения норм потребления.
Аlександр
 
Повідомлень: 3064
З нами з: 10.04.08
Подякував: 104 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 16:54

Re: Україна вже 1150 днів живе без російського газу - Прем'є

  Аlександр написав:Конечно же сможем, если и далее будем покупать российский газ с оплатой транзита у европейских поставщиков. Т. е. российский газ, приобретаемый Украиной, сначала идет транзитом по украинской трубе в Европу. А затем, с оплатой транзита, заложенной в себестоимость, покупается у европейской компании. коболев и компашка имеет двойной профит с транзита, - его оплату Газпромом и населением, конечного потребителя.

Дурню не пишіть. Газпром платить за транзит, якого не має, бо "словацький" газ ніхто туди-сюди не ганяє. А от споживачі (промисловість, а не населення) так, дійсно платять за віртуальний транзит з Дюсельдорфу.
Газ внутрішнього видобутку дешевше імпортного десь на гривню за куб.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 6589
З нами з: 01.08.15
Подякував: 821 раз.
Подякували: 977 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 17:39

  lapay написав:Газ внутрішнього видобутку дешевше імпортного десь на гривню за куб.


Какого импортного - российского,норвежского,катарского и где, у скважины или у потребителя?
В игноре Kart, Sommer
shapo
 
Повідомлень: 429
З нами з: 29.05.18
Подякував: 21 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ceba, Дваждыдвашник і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Минулого року Україна зменшила імпорт газу на 4 млрд... 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Сер 16 січ, 2019 12:02
46 1817
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 січ, 2019 16:24
jeugen
Прем'єр-міністр України назвав основні умови...
R2 » Чет 17 січ, 2019 09:27
1 37
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 січ, 2019 09:27
unionbear
Україна збільшила імпорт свинини в 5 разів: хто купує 1, 2
R2 » Сер 16 січ, 2019 09:29
11 540
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 січ, 2019 06:07
Yura_Gag

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.