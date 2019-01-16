Україна вже 1150 днів живе без російського газу - Прем'єр
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zРадио написав:Мене тубрує доля транзиту через ГТС не меньше, ніж вас, бо коли Газпром зможе обходитися без українскої труби, "Прикрути" буде таке, що мало не здасться Дефіцит буде складати щонайменше 8 млрд кубів щорічно... Це більше, ніж населення споживає з квітня по жовтень включно...
Ну, в 2020-ом этого не будет точно. Да и если транзит будет снижаться, то это будет происходить весьма постепенно. К тому же, надо учитывать, что доля собственной добычи газа в Европе снижается, а покупка у Газпрома растет. Т.е. шансы сохранить транзит все же есть.
Шансы есть, но инфраструктура ГТС огромна, а в дополнение еще и изношена. На поддержание операций денег нужно будет все больше и больше (даже если объемы транзита будут снижаться).
И может сложиться ситуация, когда выручка уменьшится до, или даже ниже расходов на поддержку
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 17 січ, 2019 16:46, всього редагувалось 1 раз.
Аудитор написав:шансы сохранить транзит все же есть.
Важен не сам транзит, как таковой. А безубыточный транзит. Позволяющий плддерживать работоспособность газовых труб. Поэтому РФ и говорит о готовности качать газ. Мяч на украинской стороне. А сможем ли мы это обеспечить?..
Конечно же сможем, если и далее будем покупать российский газ с оплатой транзита у европейских поставщиков. Т. е. российский газ, приобретаемый Украиной, сначала идет транзитом по украинской трубе в Европу. А затем, с оплатой транзита, заложенной в себестоимость, покупается у европейской компании. коболев и компашка имеет двойной профит с транзита, - его оплату Газпромом и населением, конечного потребителя.
Аlександр написав:Конечно же сможем, если и далее будем покупать российский газ с оплатой транзита у европейских поставщиков. Т. е. российский газ, приобретаемый Украиной, сначала идет транзитом по украинской трубе в Европу. А затем, с оплатой транзита, заложенной в себестоимость, покупается у европейской компании. коболев и компашка имеет двойной профит с транзита, - его оплату Газпромом и населением, конечного потребителя.
Дурню не пишіть. Газпром платить за транзит, якого не має, бо "словацький" газ ніхто туди-сюди не ганяє. А от споживачі (промисловість, а не населення) так, дійсно платять за віртуальний транзит з Дюсельдорфу. Газ внутрішнього видобутку дешевше імпортного десь на гривню за куб.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...