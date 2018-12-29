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"Київстар" закриває
кілька "домашніх" тарифів

"Київстар" закриває кілька "домашніх" тарифів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 15:07

"Київстар" закриває кілька "домашніх" тарифів

Пропонуємо до обговорення:
Один з найбільших українських операторів мобільного зв'язку "Київстар" повідомив про припинення дії тарифних планів.

Дивися повний текст \"Київстар\" закриває кілька \"домашніх\" тарифів.
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Повышение тарифа на 20% без увеличения скорости и объема.
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Беспредел. Зачем пенсионеру, который звонит раз в месяц, платить абонплату?
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