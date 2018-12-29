Один з найбільших українських операторів мобільного зв'язку "Київстар" повідомив про припинення дії тарифних планів.
Дивися повний текст \"Київстар\" закриває кілька \"домашніх\" тарифів.
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Додано: Сер 16 січ, 2019 15:07
"Київстар" закриває кілька "домашніх" тарифів
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Дивися повний текст \"Київстар\" закриває кілька \"домашніх\" тарифів.
Додано: Сер 16 січ, 2019 15:19
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