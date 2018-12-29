Один з найбільших українських операторів мобільного зв'язку "Київстар" повідомив про припинення дії тарифних планів.
Дивися повний текст \"Київстар\" закриває кілька \"домашніх\" тарифів.
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Додано: Сер 16 січ, 2019 15:07
"Київстар" закриває кілька "домашніх" тарифів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Київстар\" закриває кілька \"домашніх\" тарифів.
Додано: Сер 16 січ, 2019 15:19
Беспредел. Зачем пенсионеру, который звонит раз в месяц, платить абонплату?
Додано: Чет 17 січ, 2019 11:11
Re:
цель 60-150 Евро мес за телефон+ интернет вместе зависимо от пакета, то есть мы всюду будем идти к Европейской цене и с значительным опозданием к европейской зарплате
реальная\практическая зарплата касира 5000-8000 грн. perevodika.ru/articles/14815.html
Додано: Чет 17 січ, 2019 11:17
Re:
Що цікаво вони замість "нульового" ( без абонплати) тарифу вводять "ексклюзивний" - тільки для заміни ( не для всіх) тариф за 35 грн абонплати - і це мінімум . Цікаво - у інших операторів "нульовий" якийсь тариф є зараз ?
Додано: Чет 17 січ, 2019 12:05
Есть. У 3моба. Копеек по 30 за минуту и в город и на мобильные. Тарификация посекундная.
Вжарим томосом по автокефалии
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