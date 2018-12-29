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"Київстар" закриває
кілька "домашніх" тарифів

"Київстар" закриває кілька "домашніх" тарифів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 15:07

"Київстар" закриває кілька "домашніх" тарифів

Пропонуємо до обговорення:
Один з найбільших українських операторів мобільного зв'язку "Київстар" повідомив про припинення дії тарифних планів.

Дивися повний текст \"Київстар\" закриває кілька \"домашніх\" тарифів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 15:07

Повышение тарифа на 20% без увеличения скорости и объема.
maxim68
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Беспредел. Зачем пенсионеру, который звонит раз в месяц, платить абонплату?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 10:49

Опять будут обувать.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 11:11

Re:

цель 60-150 Евро мес за телефон+ интернет вместе зависимо от пакета, то есть мы всюду будем идти к Европейской цене и с значительным опозданием к европейской зарплате
реальная\практическая зарплата касира 5000-8000 грн. perevodika.ru/articles/14815.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 11:17

Re:

Що цікаво вони замість "нульового" ( без абонплати) тарифу вводять "ексклюзивний" - тільки для заміни ( не для всіх) тариф за 35 грн абонплати - і це мінімум . Цікаво - у інших операторів "нульовий" якийсь тариф є зараз ?
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 12:05

  Puente написав:Цікаво - у інших операторів "нульовий" якийсь тариф є зараз ?


Есть. У 3моба. Копеек по 30 за минуту и в город и на мобильные. Тарификация посекундная.
Вжарим томосом по автокефалии
summacut
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