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Глава НБУ дав прогноз курсу гривні на 2019 рік
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 16 січ, 2019 15:08
Пропонуємо до обговорення:
Про це на брифінгу повідомив голова НБУ Яків Смолій.
Дивися повний текст Глава НБУ дав прогноз курсу гривні на 2019 рік
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Додано: Сер 16 січ, 2019 15:09
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