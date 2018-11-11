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Глава НБУ дав прогноз
курсу гривні на 2019 рік

Глава НБУ дав прогноз курсу гривні на 2019 рік
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 15:08

Глава НБУ дав прогноз курсу гривні на 2019 рік

Пропонуємо до обговорення:
Про це на брифінгу повідомив голова НБУ Яків Смолій.

Дивися повний текст Глава НБУ дав прогноз курсу гривні на 2019 рік.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 15:09

Прогноз ни о чем.
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