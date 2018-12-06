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Куди українцям краще
поїхати на заробітки

Куди українцям краще поїхати на заробітки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 18:29

Куди українцям краще поїхати на заробітки

Пропонуємо до обговорення:
Що б не говорили владі про зростання рівня життя в Україні

Дивися повний текст Куди українцям краще поїхати на заробітки.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 18:29

Интересно, наступит ли когда-нибудь время, когда норвежцы и прочие швейцарцы с американцами будут искать работу в Украине? :-)
De Bil
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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