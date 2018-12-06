Що б не говорили владі про зростання рівня життя в Україні
Дивися повний текст Куди українцям краще поїхати на заробітки.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 16 січ, 2019 18:29
Куди українцям краще поїхати на заробітки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Куди українцям краще поїхати на заробітки.
Додано: Сер 16 січ, 2019 18:29
Интересно, наступит ли когда-нибудь время, когда норвежцы и прочие швейцарцы с американцами будут искать работу в Украине? :-)
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