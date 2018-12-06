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Куди українцям краще
поїхати на заробітки

Куди українцям краще поїхати на заробітки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 18:29

Куди українцям краще поїхати на заробітки

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Що б не говорили владі про зростання рівня життя в Україні

Дивися повний текст Куди українцям краще поїхати на заробітки.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 18:29

Интересно, наступит ли когда-нибудь время, когда норвежцы и прочие швейцарцы с американцами будут искать работу в Украине? :-)
De Bil
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 10:44

Re: Куди українцям краще поїхати на заробітки

Многие знакомые в Польше работают больше 40 часов в неделю.
Не кормите троллей:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 11:02

  M-A-X написав:Многие знакомые в Польше работают больше 40 часов в неделю.

Може тому, що вони поїхали туди "заробляти гроші", а не "ходити на роботу" ?
Особливо якщо оплата погодинна.
manko74
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 11:38

  manko74 написав:
  M-A-X написав:Многие знакомые в Польше работают больше 40 часов в неделю.

Може тому, що вони поїхали туди "заробляти гроші", а не "ходити на роботу" ?
Особливо якщо оплата погодинна.

Может.
Только это ж незаконно. В Украине такой эксплуатации нет.
А если перевести их заработки на 40 часовую рабочую неделю, то не так и много выходит.
Некоторые только работали и спали.
Одному чуваку такой график надоел и он уехал.
Не кормите троллей:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 11:45

Re: Куди українцям краще поїхати на заробітки

Ну - насправді це такий собі всеукраїнський страйк ... Тільки він дуже тихий - а на справжні у нас немає поки що духу і організаторів реальних .
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 11:59

  M-A-X написав:
  manko74 написав:
  M-A-X написав:Многие знакомые в Польше работают больше 40 часов в неделю.

Може тому, що вони поїхали туди "заробляти гроші", а не "ходити на роботу" ?
Особливо якщо оплата погодинна.

Может.
Только это ж незаконно. В Украине такой эксплуатации нет.
А если перевести их заработки на 40 часовую рабочую неделю, то не так и много выходит.
Некоторые только работали и спали.
Одному чуваку такой график надоел и он уехал.

Так их ведь силой никто не заставляет больше 8 часов в день работать. Сами просят сверхурочные, ночные, выходные. И это в рамках законодательства, если работник выразил свое согласие.
Те, кто приехали не на заработки, а жить, работают по другому.
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 12:18

  M-A-X написав:Многие знакомые в Польше работают больше 40 часов в неделю.

Те кого знаю, кто поехал именно как заробитчанин, работают не что просто больше, а по 12-16 часов в день и часто еще смену на выходные
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 12:38

  Puente написав:Ну - насправді це такий собі всеукраїнський страйк ... Тільки він дуже тихий - а на справжні у нас немає поки що духу і організаторів реальних .

Это не страйк, а государственная политика. Дело в том, что Украине нужна иностранная валюта, и основным ее источником выгодно было сделать именно экспорт рабочей силы, т. к. постройка толкового бизнеса в Украине дело трудное и рискованное, поэтому экспорт рабочей силы будет использоваться государством еще несколько десятилетий, как основной источник валюты (не считая кредитов МВФ).
Ferox
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 13:26

  M-A-X написав:Многие знакомые в Польше работают больше 40 часов в неделю.

То же самое и в Украине, если хотите получать чуть выше среднего. :mrgreen:
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