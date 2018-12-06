Що б не говорили владі про зростання рівня життя в Україні
Дивися повний текст Куди українцям краще поїхати на заробітки.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 16 січ, 2019 18:29
Куди українцям краще поїхати на заробітки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Куди українцям краще поїхати на заробітки.
Додано: Сер 16 січ, 2019 18:29
Интересно, наступит ли когда-нибудь время, когда норвежцы и прочие швейцарцы с американцами будут искать работу в Украине? :-)
Додано: Чет 17 січ, 2019 10:44
Re: Куди українцям краще поїхати на заробітки
Многие знакомые в Польше работают больше 40 часов в неделю.
Не кормите троллей:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
Додано: Чет 17 січ, 2019 11:02
Додано: Чет 17 січ, 2019 11:38
Может.
Только это ж незаконно. В Украине такой эксплуатации нет.
А если перевести их заработки на 40 часовую рабочую неделю, то не так и много выходит.
Некоторые только работали и спали.
Одному чуваку такой график надоел и он уехал.
Не кормите троллей:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
Додано: Чет 17 січ, 2019 11:45
Re: Куди українцям краще поїхати на заробітки
Ну - насправді це такий собі всеукраїнський страйк ... Тільки він дуже тихий - а на справжні у нас немає поки що духу і організаторів реальних .
Додано: Чет 17 січ, 2019 11:59
Так их ведь силой никто не заставляет больше 8 часов в день работать. Сами просят сверхурочные, ночные, выходные. И это в рамках законодательства, если работник выразил свое согласие.
Те, кто приехали не на заработки, а жить, работают по другому.
Додано: Чет 17 січ, 2019 12:18
Додано: Чет 17 січ, 2019 12:38
Это не страйк, а государственная политика. Дело в том, что Украине нужна иностранная валюта, и основным ее источником выгодно было сделать именно экспорт рабочей силы, т. к. постройка толкового бизнеса в Украине дело трудное и рискованное, поэтому экспорт рабочей силы будет использоваться государством еще несколько десятилетий, как основной источник валюты (не считая кредитов МВФ).
Додано: Чет 17 січ, 2019 13:26
|