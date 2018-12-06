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Куди українцям краще
поїхати на заробітки

Куди українцям краще поїхати на заробітки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 14:22

Re: Куди українцям краще поїхати на заробітки

  M-A-X написав:Многие знакомые в Польше работают больше 40 часов в неделю.

вот это поворот! я и большинство моих знакомых в Украине работаем больше 40 часов в неделю.
деньги сами в карманы не падают.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 14:27

7млн. заробитчан, 7 млн. пенсионеров, 7 млн. детей. Нумерология трактует как колоссальные перспективы))
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 18:05

И все таки смысл ехать, если в Украине в IT можно иметь больше чем на заработках, но работать в уютном кресле с кондиционером. Любую технологию за год можно выучить, если извилина не слишком прямая. Английский тоже не архисложно.

Да придётся начинать с 500$, но работа постоянная, а не сезонная, цены украинские и через года два при старании уже можно получать 2000$.

Конечно первые два года придется работать по 12 часов в неделю, 6 дней в неделю на стимуляторах (могу написать набор фармы) 8 часов на работе, 4 часа дома на изучении новых технологий, но потом это окупится.
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С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 19:47

интересно, кто придумал в статье такие размеры зарплат в Германии? такую зарплату может иметь только программист или очень крутой инженер - и с такой зарплатой можно и сейчас без проблем переехать. а рядовые рабочие никогда не получают такие суммы. зарплаты, конечно, выше, чем в Польше, примерно раза в два, но и цены выше, и стоимость жилья намного выше тоже.
KML
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 20:43

  AlifeSoft написав:И все таки смысл ехать, если в Украине в IT можно иметь больше чем на заработках, но работать в уютном кресле с кондиционером. Любую технологию за год можно выучить, если извилина не слишком прямая. Английский тоже не архисложно.

Да придётся начинать с 500$, но работа постоянная, а не сезонная, цены украинские и через года два при старании уже можно получать 2000$.

Ключевое слово - выучить. Уезжают на заработки люди, которые хотят работать руками. Могу копать, могу не копать. Максимум - строители.
А насчёт куда ехать, я бы выбрал Швейцарию. Очень много русскоязычных продавцов. Зарплаты там космические. Если жить в бараке в десятером и питаться водой и солнечной энергией, думаю, $5000 в месяц можно чистыми привезти с заработков. Единственное, нужно будет выучить пару местных языков
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 21:10

  Moimir написав:7млн. заробитчан, 7 млн. пенсионеров, 7 млн. детей. Нумерология трактует как колоссальные перспективы))


Пенсионеров в стране 11.5 млн https://styler.rbc.ua/rus/zhizn/stalo-i ... 51889.html, так что нумерология не катит.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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