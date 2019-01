Куди українцям краще поїхати на заробітки

Додано: Чет 17 січ, 2019 18:05

И все таки смысл ехать, если в Украине в IT можно иметь больше чем на заработках, но работать в уютном кресле с кондиционером. Любую технологию за год можно выучить, если извилина не слишком прямая. Английский тоже не архисложно.



Да придётся начинать с 500$, но работа постоянная, а не сезонная, цены украинские и через года два при старании уже можно получать 2000$.



Конечно первые два года придется работать по 12 часов в неделю, 6 дней в неделю на стимуляторах (могу написать набор фармы) 8 часов на работе, 4 часа дома на изучении новых технологий, но потом это окупится.

In Death we trust (c) Carlos Castaneda

С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.