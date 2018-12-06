Куди українцям краще поїхати на заробітки

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И все таки смысл ехать, если в Украине в IT можно иметь больше чем на заработках, но работать в уютном кресле с кондиционером. Любую технологию за год можно выучить, если извилина не слишком прямая. Английский тоже не архисложно.
Да придётся начинать с 500$, но работа постоянная, а не сезонная, цены украинские и через года два при старании уже можно получать 2000$.
Конечно первые два года придется работать по 12 часов в неделю, 6 дней в неделю на стимуляторах (могу написать набор фармы) 8 часов на работе, 4 часа дома на изучении новых технологий, но потом это окупится.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
интересно, кто придумал в статье такие размеры зарплат в Германии? такую зарплату может иметь только программист или очень крутой инженер - и с такой зарплатой можно и сейчас без проблем переехать. а рядовые рабочие никогда не получают такие суммы. зарплаты, конечно, выше, чем в Польше, примерно раза в два, но и цены выше, и стоимость жилья намного выше тоже.
AlifeSoft написав:И все таки смысл ехать, если в Украине в IT можно иметь больше чем на заработках, но работать в уютном кресле с кондиционером. Любую технологию за год можно выучить, если извилина не слишком прямая. Английский тоже не архисложно.
Да придётся начинать с 500$, но работа постоянная, а не сезонная, цены украинские и через года два при старании уже можно получать 2000$.
Ключевое слово - выучить. Уезжают на заработки люди, которые хотят работать руками. Могу копать, могу не копать. Максимум - строители. А насчёт куда ехать, я бы выбрал Швейцарию. Очень много русскоязычных продавцов. Зарплаты там космические. Если жить в бараке в десятером и питаться водой и солнечной энергией, думаю, $5000 в месяц можно чистыми привезти с заработков. Единственное, нужно будет выучить пару местных языков
AlifeSoft написав:И все таки смысл ехать, если в Украине в IT можно иметь больше чем на заработках, но работать в уютном кресле с кондиционером. Любую технологию за год можно выучить, если извилина не слишком прямая. Английский тоже не архисложно.
Да придётся начинать с 500$, но работа постоянная, а не сезонная, цены украинские и через года два при старании уже можно получать 2000$.
Ключевое слово - выучить. Уезжают на заработки люди, которые хотят работать руками. Могу копать, могу не копать. Максимум - строители. А насчёт куда ехать, я бы выбрал Швейцарию. Очень много русскоязычных продавцов. Зарплаты там космические. Если жить в бараке в десятером и питаться водой и солнечной энергией, думаю, $5000 в месяц можно чистыми привезти с заработков. Единственное, нужно будет выучить пару местных языков
ВЫ СЧИТАЕТЕ, что выучить немецкий и французский легче чем научиться кодить? А Швейцария - чудесная страна, согласен. Но жутко дорогая для нас.