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Куди українцям краще
поїхати на заробітки

Куди українцям краще поїхати на заробітки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 19:48

Желаю успехов всем, кто рассчитывает на 2700-3300 евро в Германии ...))
kol61
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 20:08

  M-A-X написав:
  manko74 написав:
  M-A-X написав:Многие знакомые в Польше работают больше 40 часов в неделю.

Може тому, що вони поїхали туди "заробляти гроші", а не "ходити на роботу" ?
Особливо якщо оплата погодинна.

Может.
Только это ж незаконно. В Украине такой эксплуатации нет.
А если перевести их заработки на 40 часовую рабочую неделю, то не так и много выходит.
Некоторые только работали и спали.
Одному чуваку такой график надоел и он уехал.

Работать 12 часов в полни законно. 1000 евро в Польше не очень реально - при простой неквалифицированной работе 500-700 евро. Но многие работодатели дают квартиру бесплатно, а еда по украинским ценам.Мало? Там нет людей, которые зарабатывают в Украине 10-12 тыс. грн., есть только те, у кого вообще нет работы или зарабатывают 5000.
kol61
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 00:51

  kol61 написав:Там нет людей, которые зарабатывают в Украине 10-12 тыс. грн., есть только те, у кого вообще нет работы или зарабатывают 5000.

Есть все. И те, кто в Украине 5000 имел, и те, кто 30000.
Gastarbaiter
 
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