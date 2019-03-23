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Куди українцям краще поїхати на заробітки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 20 січ, 2019 19:48
Желаю успехов всем, кто рассчитывает на 2700-3300 евро в Германии ...))
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kol61
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Додано: Нед 20 січ, 2019 20:08
M-A-X написав: manko74 написав: M-A-X написав:
Многие знакомые в Польше работают больше 40 часов в неделю.
Може тому, що вони поїхали туди "заробляти гроші", а не "ходити на роботу" ?
Особливо якщо оплата погодинна.
Может.
Только это ж незаконно. В Украине такой эксплуатации нет.
А если перевести их заработки на 40 часовую рабочую неделю, то не так и много выходит.
Некоторые только работали и спали.
Одному чуваку такой график надоел и он уехал.
Работать 12 часов в полни законно. 1000 евро в Польше не очень реально - при простой неквалифицированной работе 500-700 евро. Но многие работодатели дают квартиру бесплатно, а еда по украинским ценам.Мало? Там нет людей, которые зарабатывают в Украине 10-12 тыс. грн., есть только те, у кого вообще нет работы или зарабатывают 5000.
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kol61
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Додано: Вів 22 січ, 2019 00:51
kol61 написав:
Там нет людей, которые зарабатывают в Украине 10-12 тыс. грн., есть только те, у кого вообще нет работы или зарабатывают 5000.
Есть все. И те, кто в Украине 5000 имел, и те, кто 30000.
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Gastarbaiter
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Додано: Сер 01 тра, 2019 09:28
Чтоб заработать в Польше 1000 евро надо работать по 16 часов.статью писал человек незнающий реальных заработков в Польше.
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nik_frau2012
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Додано: Сер 01 тра, 2019 11:00
nik_frau2012 написав:
Чтоб заработать в Польше 1000 евро надо работать по 16 часов.статью писал человек незнающий реальных заработков в Польше.
В статье написали среднюю зарплату. Очевидно, что уборщики и подсобники меньше получают.
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