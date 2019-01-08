Національний банк України планує поступово повністю замінити паперові банкноти від 1 до 10 грн монетами.
Дивися повний текст Стала відома подальша доля монет номіналом 5 і 10 грн.
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Додано: Сер 16 січ, 2019 18:49
Стала відома подальша доля монет номіналом 5 і 10 грн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стала відома подальша доля монет номіналом 5 і 10 грн.
Додано: Сер 16 січ, 2019 18:49
только вот беда - кассиры эти монеты берут со скрипом (возможно потому что покупатели тоже не горят желанием брать их на сдачу). по крайней мере в моем городе так.
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