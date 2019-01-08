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Стала відома подальша доля
монет номіналом 5 і 10 грн

Стала відома подальша доля монет номіналом 5 і 10 грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 18:49

Стала відома подальша доля монет номіналом 5 і 10 грн

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України планує поступово повністю замінити паперові банкноти від 1 до 10 грн монетами.

Дивися повний текст Стала відома подальша доля монет номіналом 5 і 10 грн.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 18:49

только вот беда - кассиры эти монеты берут со скрипом (возможно потому что покупатели тоже не горят желанием брать их на сдачу). по крайней мере в моем городе так.
RomanTik
 
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