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Стала відома подальша доля
монет номіналом 5 і 10 грн

Стала відома подальша доля монет номіналом 5 і 10 грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 18:49

Стала відома подальша доля монет номіналом 5 і 10 грн

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України планує поступово повністю замінити паперові банкноти від 1 до 10 грн монетами.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 18:49

только вот беда - кассиры эти монеты берут со скрипом (возможно потому что покупатели тоже не горят желанием брать их на сдачу). по крайней мере в моем городе так.
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 20:05

Номинал 1 и 2 гривны очень похожи, и крайне неприятно малы. Странный подход к дизайну
Kasper
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 10:30

Re: Стала відома подальша доля монет номіналом 5 і 10 грн

Может сделать деноминацию?
Не кормите троллей:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
M-A-X
 
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Да нафиг они нужны, сам более 90% покупок совершаю по карте или через Приват24. Я европеец.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 18:34

  Kasper написав:Номинал 1 и 2 гривны очень похожи, и крайне неприятно малы. Странный подход к дизайну

Как по мне, дизайн вполне удачный, размер и материал тоже, - в отличии от желтяков тускнеть не будет. Да и символично получается, - князья, гетманы, т. е. все те, кто руководил и был при оружии, отчеканены (или будут) на твердом металле, а интеллигенция - писатели, поэты, художники, историки, ученые на нежной бумаге. Монету 5 грн., как и было запланировано, тоже нужно вводить в обращение в этом году, если только банкнот с запасом уже не напечатано.
Аlександр
 
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