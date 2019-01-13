Про це повідомляє прес-служба Ощадбанку.
Дивися повний текст Ощадбанк та Visa запустили безконтактну систему оплати проїзду у Чернігові.
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Додано: Сер 16 січ, 2019 19:20
Ощадбанк та Visa запустили безконтактну систему оплати...
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Дивися повний текст Ощадбанк та Visa запустили безконтактну систему оплати проїзду у Чернігові.
Додано: Сер 16 січ, 2019 19:21
Молодцы черниговцы. В Харькове не могут (или не хотят) нормально внедрить электронный билет уже пару лет. Не говорю уже о Визе. Всем бы удобно было.
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