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Ощадбанк та Visa запустили
безконтактну систему оплати...

Ощадбанк та Visa запустили безконтактну систему оплати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 19:20

Ощадбанк та Visa запустили безконтактну систему оплати...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Ощадбанку.

Дивися повний текст Ощадбанк та Visa запустили безконтактну систему оплати проїзду у Чернігові.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 19:21

Молодцы черниговцы. В Харькове не могут (или не хотят) нормально внедрить электронный билет уже пару лет. Не говорю уже о Визе. Всем бы удобно было.
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