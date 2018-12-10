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Аналітики озвучили обсяги
фінансових втрат біткойн-майнерів

Аналітики озвучили обсяги фінансових втрат біткойн-майнерів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 20:13

Аналітики озвучили обсяги фінансових втрат біткойн-майнерів

Пропонуємо до обговорення:
У грудні 2018 року, в порівнянні з січнем, біткойн-майнери зменшили свій дохід на 83%.

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