У грудні 2018 року, в порівнянні з січнем, біткойн-майнери зменшили свій дохід на 83%.
Дивися повний текст Аналітики озвучили обсяги фінансових втрат біткойн-майнерів.
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Додано: Сер 16 січ, 2019 20:13
Аналітики озвучили обсяги фінансових втрат біткойн-майнерів
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Дивися повний текст Аналітики озвучили обсяги фінансових втрат біткойн-майнерів.
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