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Нацбанк назвав причини зміцнення гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 16 січ, 2019 20:18
Пропонуємо до обговорення:
У Національному банку констатують, що протягом 2018 року гривня зміцнилася на 1,4%.
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Додано: Сер 16 січ, 2019 20:18
Посмотрим, что будет говорить нацбанк через месяц-два после выборов.
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