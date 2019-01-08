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Нацбанк назвав причини
зміцнення гривні

Нацбанк назвав причини зміцнення гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 20:18

Нацбанк назвав причини зміцнення гривні

Пропонуємо до обговорення:
У Національному банку констатують, що протягом 2018 року гривня зміцнилася на 1,4%.

Дивися повний текст Нацбанк назвав причини зміцнення гривні.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 20:18

Посмотрим, что будет говорить нацбанк через месяц-два после выборов.
ygn
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 23:23

Смалий, что значит наибольший объем международных резервов?)))
Клоун. Благо, что скоро чемодан и к семье в США.
priem_metalla86
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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