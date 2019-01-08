У Національному банку констатують, що протягом 2018 року гривня зміцнилася на 1,4%.
Дивися повний текст Нацбанк назвав причини зміцнення гривні.
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Додано: Сер 16 січ, 2019 20:18
Нацбанк назвав причини зміцнення гривні
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Дивися повний текст Нацбанк назвав причини зміцнення гривні.
Додано: Сер 16 січ, 2019 23:23
Смалий, что значит наибольший объем международных резервов?)))
Клоун. Благо, что скоро чемодан и к семье в США.
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