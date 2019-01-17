У Національному банку констатують, що протягом 2018 року гривня зміцнилася на 1,4%.
Дивися повний текст Нацбанк назвав причини зміцнення гривні.
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Додано: Сер 16 січ, 2019 20:18
Нацбанк назвав причини зміцнення гривні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нацбанк назвав причини зміцнення гривні.
Додано: Чет 17 січ, 2019 10:47
Re: Нацбанк назвав причини зміцнення гривні
Тогда зачем выпускали зарубежные облигации под 9%?
Не кормите троллей:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
Додано: П'ят 18 січ, 2019 19:30
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