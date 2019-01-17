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Нацбанк назвав причини
зміцнення гривні

Нацбанк назвав причини зміцнення гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 20:18

Нацбанк назвав причини зміцнення гривні

Пропонуємо до обговорення:
У Національному банку констатують, що протягом 2018 року гривня зміцнилася на 1,4%.

Дивися повний текст Нацбанк назвав причини зміцнення гривні.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 20:18

Посмотрим, что будет говорить нацбанк через месяц-два после выборов.
ygn
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 10:47

Re: Нацбанк назвав причини зміцнення гривні

Тогда зачем выпускали зарубежные облигации под 9%?
Не кормите троллей:
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 19:30

  ygn написав:Посмотрим, что будет говорить нацбанк через месяц-два после выборов.

Если нынешний гарант не пройдет, то услышим привычное "казна пуста, во всем виноваты папередники". Если пройдет на второй срок, то варианты могут быть разными.
fler
 
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