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Артем Ковбель: навіщо вашій
компанії Compliance,...

Артем Ковбель: навіщо вашій компанії Compliance,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 20:22

Артем Ковбель: навіщо вашій компанії Compliance,...

Пропонуємо до обговорення:
Їхні ролі в ефективності компанії.

Дивися повний текст Артем Ковбель: навіщо вашій компанії Compliance, Forensic і RCM.
R2
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