Про це повідомляється на сайті Нацполіції.
Дивися повний текст В Києві зловили злочинця, який виманив у пенсіонерок майже півмільйона гривень.
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Додано: Сер 16 січ, 2019 20:54
В Києві зловили злочинця, який виманив у пенсіонерок...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Києві зловили злочинця, який виманив у пенсіонерок майже півмільйона гривень.
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