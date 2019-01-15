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В Києві зловили злочинця,
який виманив у пенсіонерок...

В Києві зловили злочинця, який виманив у пенсіонерок...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 20:54

В Києві зловили злочинця, який виманив у пенсіонерок...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється на сайті Нацполіції.

Дивися повний текст В Києві зловили злочинця, який виманив у пенсіонерок майже півмільйона гривень.
R2
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