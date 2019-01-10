На 1 грудня 2018 року в Держслужбі зайнятості було зареєстровано 301 тис. безробітних.
Дивися повний текст В Україні зростає рівень безробіття.
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Додано: Сер 16 січ, 2019 23:11
В Україні зростає рівень безробіття
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Дивися повний текст В Україні зростає рівень безробіття.
Додано: Сер 16 січ, 2019 23:11
А в то же время в США уровень безработицы 3.7%, максимальный по регионам - 6.4%. С работой в Украине намного проще.
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