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В Україні зростає
рівень безробіття

В Україні зростає рівень безробіття
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 23:11

В Україні зростає рівень безробіття

Пропонуємо до обговорення:
На 1 грудня 2018 року в Держслужбі зайнятості було зареєстровано 301 тис. безробітних.

Дивися повний текст В Україні зростає рівень безробіття.
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 23:11

А в то же время в США уровень безработицы 3.7%, максимальный по регионам - 6.4%. С работой в Украине намного проще.

Зображення

https://finance.yahoo.com/news/map-unit ... 29070.html
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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