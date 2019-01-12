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Вкладники завалили
банки грошима

Вкладники завалили банки грошима
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 07:49

Вкладники завалили банки грошима

Пропонуємо до обговорення:
Чому несуть гроші.

Дивися повний текст Вкладники завалили банки грошима.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 07:49

Голубая мечта украинского банкира: "банк вводит отрицательную депозитную ставку для физлиц"!

Источник: http://dengi.ua/finance/288197-Nemeckij ... lja-fizlic
© Dengi.ua"
Radon
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 07:56

Re: Вкладники завалили банки грошима

Radon написав:Голубая мечта украинского банкира: "банк вводит отрицательную депозитную ставку для физлиц"!

Источник: http://dengi.ua/finance/288197-Nemeckij ... lja-fizlic
Dengi.ua"
Фактически один банк в Украине ввёл уже, для валюты. Хоть сама ставка и не отрицательная, но пополнение счета с комиссией намного выше ставки
Faceless
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