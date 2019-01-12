Чому несуть гроші.
Дивися повний текст Вкладники завалили банки грошима.
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Додано: Чет 17 січ, 2019 07:49
Вкладники завалили банки грошима
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Дивися повний текст Вкладники завалили банки грошима.
Додано: Чет 17 січ, 2019 07:49
Голубая мечта украинского банкира: "банк вводит отрицательную депозитную ставку для физлиц"!
Источник:
© Dengi.ua"
Додано: Чет 17 січ, 2019 07:56
Re: Вкладники завалили банки грошима
Фактически один банк в Украине ввёл уже, для валюты. Хоть сама ставка и не отрицательная, но пополнение счета с комиссией намного выше ставки
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