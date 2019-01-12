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Вкладники завалили
банки грошима

Вкладники завалили банки грошима
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #12>
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 07:49

Вкладники завалили банки грошима

Пропонуємо до обговорення:
Чому несуть гроші.

Дивися повний текст Вкладники завалили банки грошима.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 07:49

Голубая мечта украинского банкира: "банк вводит отрицательную депозитную ставку для физлиц"!

Источник: http://dengi.ua/finance/288197-Nemeckij ... lja-fizlic
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Radon
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 07:56

Re: Вкладники завалили банки грошима

Radon написав:Голубая мечта украинского банкира: "банк вводит отрицательную депозитную ставку для физлиц"!

Источник: http://dengi.ua/finance/288197-Nemeckij ... lja-fizlic
Dengi.ua"
Фактически один банк в Украине ввёл уже, для валюты. Хоть сама ставка и не отрицательная, но пополнение счета с комиссией намного выше ставки
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 08:41

Re: Вкладники завалили банки грошима

  Faceless написав:Фактически один банк в Украине ввёл уже, для валюты. Хоть сама ставка и не отрицательная, но пополнение счета с комиссией намного выше ставки


Что за банк?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 13:39

  Investor_K написав:
  Faceless написав:Фактически один банк в Украине ввёл уже, для валюты. Хоть сама ставка и не отрицательная, но пополнение счета с комиссией намного выше ставки


Что за банк?

В УкрСибе - валютных депозитов нет, на сберегательном (который текущий счет) по валюте на остаток 0,01% годовых, а на пополнение - комиссия (кажется 1%)
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 17:55

Это лучший маркер работы Порошенко. Народ доверяет как национальной валюте (большая часть вкладов - гривна) так и национальным банкам.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 19:09

AlifeSoft скажіть як попасти у вашу команду. Дуже гроші потрібні. В залежності від суми буду всюди писати що Порошенко намісник бога на землі, або ангел небесний.
Дикий не Дикий
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 22:38

  AlifeSoft написав:Это лучший маркер работы Порошенко. Народ доверяет как национальной валюте (большая часть вкладов - гривна) так и национальным банкам.


Насправді, поділіться з людьми інфо, де платять, щоб писали, що порошенко світоч ураїнської політики, а не продажний барига, що гробить і розкрадає Україну
...тот кто готовится к войне , намного ближе к победе , чем тот, кто готовится к миру ...
xpen_vam
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 22:39

  Дикий не Дикий написав:AlifeSoft скажіть як попасти у вашу команду. Дуже гроші потрібні. В залежності від суми буду всюди писати що Порошенко намісник бога на землі, або ангел небесний.



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EKO
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 22:55

Re: Вкладники завалили банки грошима

Дикий не Дикий написав:AlifeSoft скажіть як попасти у вашу команду. Дуже гроші потрібні. В залежності від суми буду всюди писати що Порошенко намісник бога на землі, або ангел небесний.
Такие посты имхо пишут ради ответных комментариев. ;)
Aps
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