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Вкладники завалили
банки грошима

Вкладники завалили банки грошима
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 23:03

Алисофт троллит вату)
Vint
 
Повідомлень: 1020
З нами з: 14.07.08
Подякував: 24 раз.
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