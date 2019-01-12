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Вкладники завалили банки грошима
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 17 січ, 2019 23:03
Алисофт троллит вату)
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Vint
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 07:51
Vint ні Алі софт звичайний троль який відпрацьовує гроші. А не варто більшість українців називати ватою.
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Дикий не Дикий
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