Чому несуть гроші.
Дивися повний текст Вкладники завалили банки грошима.
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Додано: Чет 17 січ, 2019 07:49
Вкладники завалили банки грошима
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вкладники завалили банки грошима.
Додано: Чет 17 січ, 2019 07:49
Голубая мечта украинского банкира: "банк вводит отрицательную депозитную ставку для физлиц"!
Источник:
© Dengi.ua"
Додано: Чет 17 січ, 2019 07:56
Re: Вкладники завалили банки грошима
Фактически один банк в Украине ввёл уже, для валюты. Хоть сама ставка и не отрицательная, но пополнение счета с комиссией намного выше ставки
Додано: Чет 17 січ, 2019 08:41
Re: Вкладники завалили банки грошима
Что за банк?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Чет 17 січ, 2019 13:39
В УкрСибе - валютных депозитов нет, на сберегательном (который текущий счет) по валюте на остаток 0,01% годовых, а на пополнение - комиссия (кажется 1%)
Додано: Чет 17 січ, 2019 17:55
Это лучший маркер работы Порошенко. Народ доверяет как национальной валюте (большая часть вкладов - гривна) так и национальным банкам.
Додано: Чет 17 січ, 2019 22:38
Насправді, поділіться з людьми інфо, де платять, щоб писали, що порошенко світоч ураїнської політики, а не продажний барига, що гробить і розкрадає Україну
...тот кто готовится к войне , намного ближе к победе , чем тот, кто готовится к миру ...
Додано: Суб 19 січ, 2019 19:04
Будем надеяться, что после 31.03.2019 года коренным образом все изменится в банковской системе!
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