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Муніципальна няня: як отримати компенсацію від держави...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 17 січ, 2019 08:24
Пропонуємо до обговорення:
З 1 січня 2019 року в Україні запрацювала нова соціальна програма – "муніципальна няня".
Дивися повний текст Муніципальна няня: як отримати компенсацію від держави (інфографіка)
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