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Прем'єр-міністр України назвав основні умови...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 17 січ, 2019 09:27
Пропонуємо до обговорення:
Енергонезалежність України залежить не тільки від видобутку газу, а й від інтереграції газотранспортної системи до європейського ринку.
Дивися повний текст Прем'єр-міністр України назвав основні умови енергонезалежності України
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