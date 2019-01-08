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Прем'єр-міністр України
назвав основні умови...

Прем'єр-міністр України назвав основні умови...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 09:27

Прем'єр-міністр України назвав основні умови...

Пропонуємо до обговорення:
Енергонезалежність України залежить не тільки від видобутку газу, а й від інтереграції газотранспортної системи до європейського ринку.

Дивися повний текст Прем'єр-міністр України назвав основні умови енергонезалежності України.
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